Seguirá en el banquillo pero no es una situación que le incomode. El jugador del FC Barcelona Martin Braithwaite ha asegurado que “no hay opción” de que se marche del club, ni ahora ni a final de temporada, dado que quiere seguir “luchando” por sus objetivos como blaugrana.

“No hay ninguna opción de que salga del Barça en este mercado de invierno. Y tampoco a final de temporada. El año que viene seguiré aquí luchando por mis objetivos”, aseguró en una entrevista a TV3.

Braithwaite, en una campaña sin el traspasado Luis Suárez ni con un refuerzo claro en la delantera, sumado a la lesión de Ansu Fati, está teniendo minutos a las órdenes de Ronald Koeman. En 19 partidos jugados esta temporada, suma 5 goles y 2 asistencias.

“Esta temporada tenemos la posibilidad de ganar muchos títulos y esta es mi ambición. No pienso en nada más que en ganar estos trofeos. Es por eso que me levanto cada mañana y trabajo tanto”, se sinceró.

Y, pese a que Koeman pueda seguir queriendo otro ‘9’, asegura no estar asustado. “Me gusta que se busquen otros jugadores. Se supone que debe ser así en un club como éste, que aspira a tener los mejores del mundo. Sólo así conseguirás el máximo rendimiento de los jugadores y del equipo en cada partido. No me asusta, me motiva”, reconoció.

