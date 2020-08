Mauricio Pochettino se puso a la hinchada del Barcelona en contra tras declarar hace un par de años que antes de ser entrenador azulgrana “iría a mi granja en Argentina”. Ha pasado el tiempo y el extécnico del Tottenham aclara lo que realmente quiso decir.

En una entrevista con el diario ‘El País’ de España, el exjugador argentino explicó por qué dijo lo que dijo y para sorpresa de todos, ya no descarta ponerse algún día el buzo de entrenador del Fútbol Club Barcelona.

“Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos los hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían”, empezó explicando el argentino.

Según Pochettino, quiso zanjar contundentemente los rumores que lo acercaban al banquillo del FC Barcelona, pero nunca tuvo intención de faltar el respeto a la institución catalana.

“Cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica; no quise faltar al respeto al Barcelona. Se pueden decir las cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará”, agregó.

Mauricio Pochettino se encuentra sin equipo desde noviembre de 2019, fecha en la que el Tottenham anunció su destitución por malos resultados. Ni el subcampeonato en la Champions League lo salvó del despido.





TE PUEDE INTERESAR

Incontrolable: el divertido show de Cristiano Ronaldo en la premiación del título de la Juventus [VIDEO]

Inter de Milán volvió a referirse sobre el fichaje de Lionel Messi: “Hay que ser realistas, es algo utópico”

Contra todo pronóstico: Kylian Mbappé sorprende a los médicos del PSG y llegaría para enfrentar a Atalanta

Neymar imposible y Lautaro paralizado: la situación crítica del Barça para el mercado de fichajes