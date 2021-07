Su tono físico es una de sus principales fortalezas y así lo dejó ver en su primer encuentro con camiseta del FC Barcelona, en la que incluso marcó un gol. Memphis Depay ofreció una entrevista al medio catalán ‘Spot’, en la que reveló el secreto de su privilegiado y bien trabajado tren superior de su cuerpo.

“Quizás la gente no se dio cuenta, pero me pesaban las piernas y estaba muy cansado. En principio tenía que jugar unos 30 minutos, pero al final fueron más de 50”, explica el delantero neerlandés que había disputado su último partido el 27 de junio.

Depay revela que a diferencia de otras oportunidades, en esta ocasión decidió darse una pausa en sus actividades físicas. “Estas vacaciones he desconectado. He querido hacer un ‘break’ total. Llevaba mucho tiempo sin poder descansar con todo esto del COVID, así que no he seguido ningún plan específico”.

Y si muchos creían que el exjugador del Lyon era un obsesionado del gimnasio y del trabajo físico fuerte, nada más lejos que eso. Depay explica qué hay detrás de ese físico.

“De joven sí iba bastante al gimnasio, pero ahora hace años que casi ni lo visito. Lo mío es genético, así que no me interesa hacer pesas porque gano volumen muy rápido y no quiero. Si estoy así es por los genes”, revela.

Emocionado por su primer gol

“Es increíble, estoy muy contento de jugar con esta camiseta y tener mis primeros minutos. Lo he disfrutado mucho. Los fans han estado muy entusiasmados, con energía, y me ha gustado verlos en el estadio. Estoy muy feliz”, agregó el exdelantero el Lyon de Francia.

A pocos días del retorno del Barcelona a su estadio y con público por el Trofeo Joao Gampert ante la Juventus, Depay señaló: “Empezar aquí está bien, pero estoy seguro que en el Camp Nou será increíble. Yo intentaré transmitir mi energía al equipo. Es una sensación impresionante estar con los fans”.

