A casi una semana de su frustrado fichaje por el FC Barcelona, Memphis Depay ha roto su silencio para referirse al tema. El goleador del Lyon afirmó que sintió tristeza al ver que el rumor del que tanto se habló en el mercado de pases, no se hizo realidad.

En declaraciones al medio neerlandés ‘AD', Depay no descartó tentar nuevamente su llegada al Barcelona en enero, aunque también dejó la abierta para otros clubes. El ex Manchester United acaba contrato con el Olympique en junio de 2021 y no se compromete con nadie.

“Ya veremos. Pronto estaremos en enero. Tendremos que esperar y ver cómo van las cosas, no es que me vaya con seguridad, pero es probable que haya clubes pronto”, dijo Depay, consciente de que también hay otros equipos quieren sus servicios.

Memphis confirmó que las negociaciones con el Barcelona estuvieron cerca de llegar a buen puerto, mientras tanto, él seguía entrenando con el Lyon a la espera de una decisión definitiva.

“Todo estaba realmente hecho. Algunas reglas impidieron que se cerrara”, dice Depay, que iba a firmar un contrato de cuatro años. Estaba esperando la luz verde. Pero seguía entrenando. No es que tuviera el teléfono en mis pantalones en el campo de entrenamiento”, dijo el neerlandés entre risas.

Depay se formó en las filas del PSV Eindhoven, equipo con el que ganó la Eredivisie holandesa y se convirtió en pichichi en la temporada 2014/15. Posteriormente pasó por el Manchester United, donde estuvo una temporada y media y no cumplió las expectativas.

En enero de 2017 se fue el Olympique de Lyon. Sufrió una rotura de ligamento cruzado a finales del año pasado y estuvo lesionado más de seis meses, pero a su regreso fue una pieza fundamental para que el equipo francés llegara a la semifinal de la Liga de Campeones.





