Messi reconoce que su final está más cerca: "Pasan los años y es más difícil... el cuerpo no perdona"

Con absoluta justicia, Lionel Messi se coronó el último lunes como el mejor jugador del mundo al llevarse por primera vez en su carrera el premio 'The Best' de la FIFA. El crack del FC Barcelona demostró una vez más que sigue al más alto nivel, aunque horas más tarde, reconoció en una entrevista que el final de su carrera está cada vez más cerca.

En declaraciones a FIFPRO, el delantero argentino ha confesado de que el paso de los años ha empezado a afectar su carrera. Es por eso que ha tenido que tomar algunas medidas, como dosificar en algunos partido con el club azulgrana.



“Pasan los años y es más difícil. Uno tiene que cuidarse más, intentar prevenir más las cosas, de prepararse mejor en el día a día, en el día de los partidos”, dijo Lionel Messi, quien viene de superar una lesión al sóleo que lo alejó casi dos meses de las canchas.



“Parece que es igual que al principio pero el cuerpo no perdona y hay una edad y hay que cuidarlo. Creo que la cabeza maneja todo y cuando uno esta bien mentalmente es más fácil. Pero el cuerpo también lo siente y nota los viajes, los partidos, el esfuerzo y bueno... se hace cada vez más difícil”, agregó el rosarino.

Messi va por sus primeros goles

Tras coronarse como 'The Best', Lionel Messi va este martes por sus primeros goles en el Barcelona vs Villarreal por la fecha 6 de LaLiga Santander. El argentino sería titular por primera vez en la temporada en un partido en el que el club catalán está obligado a sacar los tres puntos para no alejarse de los primeros puestos de la tabla de posiciones.

