Es, por ahora, el único refuerzo de jerarquía del FC Barcelona de Ronald Koeman, y además se sumó a la lista de los jugadores privilegiados que han compartido campo con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un club. Miralem Pjanic es el nuevo ‘cerebro’ del cuadro azulgrana y en una entrevista reveló lo que conversó con el astro luso antes de su salida de la Juventus.

El bosnio no tuvo problemas en reconocer que Cristiano es el mejor jugador con el que ha compartido hasta ahora y desveló la charla que tuvo con el luso y lo que éste piensa del cuadro azulgrana.

“Cristiano me dijo que me divertiría mucho en el Barça. Le sabía mal que me fuera de la Juventus, pero era feliz por mí”, dijo el mediocampista en entrevista para el medio catalán ‘Mundo Deportivo’.

Desde luego, no dejó de lado a Messi, con quien compartirá en la medular del equipo de Koeman. “Mi voluntad era poder jugar con este campeón, hay que aprovecharlo al máximo”.

Trabajo físico

Pjanic trabaja desde hace algunos días en la pretemporada, tras superar el coronavirus. Sin embargo, reconoció que ha llegado algo fuera de forma por los efectos del Covid-19 y que su intención es estar a punto cuanto antes.

El bosnio también sorprendió al evidenciar que esta temporada en el Barcelona están más atentos a lo que es el trabajo físico.

“Trabajamos con mucha intensidad, algo que parece que ha cambiado bastante con respecto al año pasado”, señaló confirmando que el Barça se había abandonado en el trabajo diario. “Veo concentración, determinación y ganas de revancha”, apuntó.

