Llegó en julio de 2017 por 30 millones de euros como la gran esperanza del FC Barcelona para ocupar el carril derecho. Sin embargo, el jugador jamás pudo adaptarse y tres temporadas después se marchó al Wolverhampton. Ahora ya en la Premier League, Nelson Semedo analizó su pasó por el club azulgrana y explicó, a su parecer, por qué no llegó a triunfar en su paso por el Camp Nou.

“En Barcelona disfruté bastante e hice muy buenas amistades que llevaré para toda mi vida. Hago un balance positivo, gané cuatro títulos y jugué casi 150 partidos en tres años, algo muy complicado en Barcelona, por lo que creo que ha sido una experiencia muy buena para mí”, apuntó en entrevista que ofreció a DAZN.

Pero después llegó el momento de la autocrítica y la reflexión, y fue cuando el portugués dio sus razones de por qué no pudo asentarse en el equipo culé y apuntó al estilo de juego.

“Habría podido haber jugado algo más, pero en Barcelona hay un nivel muy alto y todos los jugadores son muy buenos. Creo que no llegué al nivel que quería. Me tuve que adaptar a un juego totalmente diferente del que estaba acostumbrado. Es un estilo de juego bastante complicado y no es fácil adaptarse", señaló.

"Al final pude hacerlo porque me ayudaron bastante mis compañeros, pero es difícil adaptarse al fútbol del Barça”, analizó.

Sobre Messi

Semedo también se refirió a la situación de Lionel Messi, quien estuvo a punto de dejar el club. “Le tengo como amigo también, es un jugadorazo. Ha dado mucho al club y el club a él, así que tome la decisión que tome, él sabe por qué lo está haciendo y creo que será bueno para él”, comentó.

