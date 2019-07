No se la pone fácil al Barcelona: Neymar recibió advertencia del director deportivo del PSG 

Todo el mundo habla de Neymar y de su posible regreso al Barcelona. Si bien es cierto que el brasilero no lo ha dicho públicamente, los medios de España y Francia apuntan que no deja de pensar en su vuelta al Camp Nou y salida del PSG. Considera, luego de dos años en la Ligue 1, que fue un error cómo salió por la puerta falsa del club catalán.

En PSG esperan que Neymar se quede, pese a declararse en rebeldía y no asistir a los primeros días de la pretemporada. Por ello, el director deportivo Leonardo tiene claro qué hacer ante esta situación y por ello le ha comunicado al ex Barcelona que el cuadro galo no se la pondrá fácil.

Así lo apunta el diario Mundo Deportivo, que menciona que el directivo le ha dicho a Neymar que su marcha "se antoja más que complicada". Todo se debe a la postura actual de parte del 'Barza', el cual no podría llegar a los 300 millones de euros que piden por el internacional con la Selección de Brasil.

Este lunes, ambos se han reunido en la ciudad de París (el jugador ya llegó) y los medios reportan que la cita duró cerca de tres horas. No ha trascendido hasta el momento cómo se desarrolló la reunión y de que conversaron.

No se espera que Neymar sea parte del amistoso del PSG este martes frente al Dinamo de Dresde y tampoco hay certeza si viajará a Asia para la gira de pretemporada en esa parte del mundo.

