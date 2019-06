Que vengan los dos: Barcelona desea contar con Neymar y Antoine Griezmann

La llegada de Neymar no impide que Antoine Griezmann se vista de azulgrana y viceversa. Luego de que se anunciara en el PSG de que el futbolista brasileño se encuentra en venta, el Barcelona ha activado una operación para repatriarlo de cara a la siguiente temporada. ‘Ney’ desea regresar a Cataluña y el Barca desea recuperar a un extremo que no pudo conseguir con Philippe Coutinho ni Ousmane Dembélé desde su partida hace ya dos temporadas. ¿El precio de su fichaje? Los catalanes estipulan que puede haber un trueque más dinero; el problema, sin embargo, sería el salario de ‘Ney’, que tendría otro modo de ser financiado.



En Barcelona se sabe de la predilección de Thomas Tuchel por Philippe Coutinho, por lo que el brasileño y otro futbolista podrían incluirse en la operación. No obstante, Neymar gana 30 millones de euros netos por temporada y los catalanes necesitarían de patrocinios que los apoyen para afrontar ese fichaje para contentar así a un vestuario, que se muestra contento con la posibilidad de que pueda volver a jugar en el Camp Nou al lado de Messi y Luis Suárez.



¿Y cómo entra Griezmann en los planes? Si bien el futbolista galo no cae bien en el vestuario, sí lo hace para Samuel Umtiti y Clément Lenglet, compatriotas suyos. De hecho, que el Barcelona se interese por Neymar no impide que Griezmann pueda jugar en el Camp Nou, la idea es que uno llegue – al menos - para el próximo curso y el otro pueda venir en un futuro.



Queda ver cómo se resuelve esa situación entre el Barcelona y el PSG, quienes no gozan de la mejor de las relaciones en cuanto a transferencias se refiere. Primero, los parisinos no quisieron venderle a Marco Verratti a los catalanes y luego se ejecutó la operación de Neymar, en donde se pagó su cláusula de 222 millones de euros. ¿Lo veremos a ‘Ney’ y también a Griezmann? Por ahora todo parece un poco difícil, veremos que dice el mercado en los siguientes días.



