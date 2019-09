Palabra autorizada: padre de Neymar habló del frustrado regreso al Barcelona para este 2019

Neymar y Barcelona tenían un claro objetivo para esta temporada: que los destinos de ambos se vuelvan a juntar luego de la salida del jugador a mediados de 2017. Es más, hasta directivos azulgranas fueron a París para reunirse con Leonardo, director deportivo del PSG , para acercar posturas. No obstante, el delantero brasilero no salió de Parque de los Príncipes en el mercado de fichajes.

De parte de Neymar hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre su frustrada vuelta al Barcelona. Sin embargo, su padre, Neymar Santos Jr, ha sido el que ha hablado este martes a Inside World Football. Tiene claro que estuvo cerca que su hijo juegue otra vez en Camp Nou, pero ese momento tendrá que esperar unos meses más.

"Solamente quiere estar donde ha sido feliz ('Barza') y allí realmente lo fue. Cuando sus amigos le preguntaron por qué no volvía, eso le afectó mucho. Como agentes nos sentimos débiles cuando hay una estructura que no permite llegar o salir. No había cláusula de marcha y eso complicó todo", apuntó sobre Neymar.

Barcelona y Neymar buscaban estar juntos este año

Asimismo, dio cuenta que, por su parte, hubo disposición que 'Ney' sea azulgrana nuevamente. "Hicimos lo mejor para él y lo que pasó, quizás, sea por el momento lo mejor para todos", añadió el padre del jugador.

Por otra parte, se espera que Neymar - quien jugó en Barcelona entre 2013 y 2017 - sea titular este martes en el partido que jugará la Selección de Brasil ante Perú en Los Angeles por amistoso internacional Fecha FIFA 2019. Luego, pondrá vuelo rumbo a Francia para jugar con PSG.

