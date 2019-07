¿Va al Barcelona? Neymar puso gran condición para publicar entrevista exclusiva en Brasil

La cabeza de Neymar da vueltas desde los últimos días. Barcelona lo quiere a como dé lugar y el jugador del PSG no piensa en otra cosa que tomar un vuelo directo a Cataluña para jugar en el Camp Nou otra vez para la próxima temporada. Por el momento, el brasilero se ha negado a entrenar con su club en pretemporada y entró en un status de rebeldía.

En tierras brasileras se reporta que Neymar dio una entrevista para el programa Aquí Na Band que en un principio iba a ser publicada el viernes, pero que finalmente será emitida este lunes. ¿Será que allí habló sobre su posible traspaso al Barcelona para ser parte del equipo de Lionel Messi?

Puede ser cierto, pero no será emitido esto. Sucede que Neymar, según el diario AS, dio la condición que cuando se publique la entrevista para todo el mundo no toque ninguna parte en la que se comenta su futuro en el deporte rey. Pueden abordar temas de su infancia, vida amorosa y otros, pero no de eso.

También, 'Ney' dio la directiva que tampoco se aborde la controversia que hubo de una supuesta violación a la joven brasilera Najila Trindade Mendes de Souza.

Por el momento, Neymar continúa en su país luego de asistir a la Copa América 2019, a la que no jugó por estar lesionado. La Selección de Brasil derrotó en la final a su par peruano con goles de Everton Souza, Gabriel Jesus y Richarlison.

► Inter fichó a Nicolo Barella y se lo robó al PSG y la Roma

► Pogba sube de precio de fichaje en Real Madrid y Florentino la piensa varias veces

► La lista de los últimos 15 franceses que jugaron en el 'Barza'

► Griezmann premia a fanático que anunció su fichaje al Barcelona