Los lleva en el corazón: Neymar y la imagen que demuestra que su amor por el club sigue vigente [FOTO]

Porque hay cosas y momentos en la vida que uno nunca olvida. Para nadie es un secreto que Neymar siempre llevará en su corazón al Barcelona pese a haberse ido del club en un momento clave para su carrera profesional. Ahora en el PSG , tras su frustrado regreso al Camp Nou en el último mercado de fichajes, el astro brasileño volvió a dar este domingo una muestra de sus sentimientos por el conjunto 'azulgrana'.

Tal y como se podrá apreciar en una de sus últimas 'story' en su cuenta oficial de Instagram, Neymar, subió un video en su casa en el que se veía acompañado de sus amigos, pero donde también dejó ver otra cosa: una foto de él en su etapa en el Barcelona, junto a su hijo. La imagen no ha pasado desapercibida por sus millones de seguidores, que rápidamente la volvieron viral.

Ausente en el partido de hoy del PSG contra su clásico rival, el Olympique Marsella, por lesión, Neymar continúa con su recuperación para volver cuanto antes a las canchas y no repetir el plato de la casi inexistente temporada que protagonizó en el curso pasado.



¿Neymar renovará con el PSG?

El inicio de temporada de Neymar no fue el esperado. Primero, porque se quiso ir del PSG y luchó por su desvinculación hasta que las negociaciones entre parisinos y el Barza no llegaron a buen puerto. Segundo, porque tuvo que pasar esas semanas iniciales sin jugar debido a una lesión ante Qatar previo a la Copa América. Y tercero, porque su relación con los ultras del club se resquebrajó y, aunque comenzó a anotar goles decisivos, se volvió a lesionar.



Y este último golpe no solo lo fue para su desenvolvimiento futbolístico, sino también económico. Los goles que anotó tras su vuelta le dieron el crédito para que las aguas se calmen y pueda tener opción de una jugosa renovación con el equipo con el que "se volvía a sentir bien"; sin embargo, todo se estancó. De acuerdo a 'Le Parisien', Leonardo, director deportivo del club, habría frenado todo tipo de contacto producto de la última lesión del brasileño.



