Se relaja: Neymar juega 'futvóley' a la espera que se defina su fichaje al Barcelona [VIDEO]

A Neymar poco le importa lo que piensen los hinchas del PSG. El delantero no ha ido a entrenarse al inicio de la pretemporada de su actual club como rebeldía para que lo dejen volver al Barcelona. En la tienda parisina no se lo han puesto fácil, pero el atacante no ha dado su brazo a torcer y se ha quedado en Brasil a la espera que se defina su incorporación a su ex conjunto.

Para relajarse un poco por todo lo que se dice si va a o no al Barcelona , Neymar ha decidido divertirse. El diario Mundo Deportivo publicó un video en el que se le puede ver cuando juega 'futvóley' junto a Bello Soares, jugador profesional del mencionado deporte.

Incluso, Neymar subió un extracto del video a sus redes sociales con el mensaje "La formación de hoy con el mejor del mundo. Salimos invictos", fue lo que apuntó el internacional con la Selección de Brasil.

Así la pasa Neymar en Brasil a la espera de irse al Barcelona. (Instagram)

A 'Ney', PSG decidió aplicarle una fuerte multa económica por no ir a entrenarse. UOL Esporte apuntó que con 12 mil euros diarios los que deberá pagar por su falta, por lo que hasta el momento suma 36 mil.

Neymar fue visto en la Copa América 2019 durante la participación del seleccionado de su país (no jugó por lesión). Incluso asistió a la final en la que el 'Scratch' derrotó 3-1 a Perú con goles de Everton Gabriel Jesus y Richarlison.

