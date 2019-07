Todo por Neymar: el límite que se puso Barcelona para tenerlo de vuelta en LaLiga Santander

Neymar ya se entrena con el PSG, pero eso no quiere decir que deje de pensar en Barcelona todos los días. Por la cabeza del atacante brasilero no pasa otra cosa que volver al Camp Nou, de donde salió por la puerta falsa. De momento, no hay acuerdo entre su actual club y el presidido por Josep Maria Bartomeu.

Ahora, desde España dan cuenta de hasta dónde está dispuesto a llegar Barcelona con tal de hacerse otra vez con los servicios de Neymar. El diario Mundo Deportivo reporta en su edición digital que los culés solo piensan incluir jugadores en la operación y no dinero de por medio.

El citado medio menciona que el 'Barza', incluso, solo estaría dispuesto a dar futbolistas en la operación por Neymar que no pasen de un valor total de 170 millones de euros. Esto parece más que complicado que se produzca ya que los parisinos esperan cerca de 300 millones (pagaron 222 millones por su cláusula de rescisión).

Además, hay que tener cuenta que el campeón de la Ligue 1 de Francia ya sabe a qué jugadores azulgranas quiere en su plantel: Philippe Coutinho y el francés Ousmane Dembélé, por ejemplo.

En el PSG no tienen apuro en querer vender a Neymar. Saben que Barcelona es el único dispuesto a hacer un gran esfuerzo por tenerlo en LaLiga Santander. Los parisinos se mantienen firmes y no bajarán para nada sus pretensiones.

