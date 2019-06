¡El regreso más esperado! Barcelona llegó a un acuerdo con Neymar y solo falta negociar con PSG

Neymar pide a gritos salir del PSG luego de dos años donde lo ganó todo a nivel local, pero en donde en la Champions League dejó mucho que desear. Tras analizarlo junto a su familia, el delantero brasilero ve positivo un regreso al Barcelona de cara a la próxima temporada y sin duda que será protagonista en el mercado de fichajes que viene... y su traspaso al Camp Nou, otra vez, está cerca de producirse.

Resulta que el diario Sport, a través de su edición impresa y digital, menciona que Neymar tendría todo hecho con Barcelona para lograr su cometido y regresar a LaLiga Santander por la puerta grande. El citado medio catalán menciona que el internacional con la Selección de Brasil habría aceptado la oferta que los azulgranas le han presentado.

Además, se da cuenta del contrato que Neymar firmaría pronto con el presidente Josep Maria Bartomeu: este sería por las próximas cinco temporadas (no se menciona el sueldo del ex jugador del Santos). "Su deseo de regresar a su ex club es tan grande que ha aceptado las condiciones que le han dado", añade el rotativo español.

Una de las condiciones para que 'Ney' se ponga de nuevo la camiseta azulgrana es la de reducirse el salario considerablemente. Actualmente, en PSG percibe unos 24 millones de euros netos por campaña y los culés no estaban dispuestos a llegar a esta cifra. Bajará ese número a casi la mitad y quitará la demanda al club por una deuda luego de firmar una renovación.

Neymar también tenía otras opciones para cambiar de equipo en la próxima temporada. Además del Manchester United, el extremo era uno de los deseos del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Ahora solo queda esperar que Barcelona negocie el precio del traspaso con PSG (los parisinos pagaron 222 millones por el brasilero a mediados de 2017).

Así informan en España sobre posible regreso de Neymar al Barcelona. (Sport)

