Messi y las 'vacas sagradas' lo ven difícil: pesimismo en el vestuario del Barça por la llegada de Neymar

A pocos días para el cierre del mercado de fichajes en Europa, la llegada de Neymar al FC Barcelona parece haberse truncado definitivamente. Y es que el P SG ha puesto nuevas y difíciles condiciones que cumplir , en Camp Nou no quieren darle el gusto y el vestuario azulgrana, liderado por Lionel Messi , empieza a resignarse con el regreso del paulista a Camp Nou.



Según apunta el reconocido Quim Domenech de 'El Chiringuito', luego de la reunión que el Barcelona y PSG sostuvieron el último jueves en Mónaco, los pesos pesados del club de Les Corts se han llenado de pesimismo y no ven a Neymar como su nuevo pesimismo.



"Ahora mismo en el vestuario del Barcelona tienen la sensación de que Neymar se va a quedar en el PSG", dijo el tertuliano de 'El Chiringuito', confirmando así informaciones de otros medios en Europa, que apuntan que las negociaciones entre catalanes y parisinos por el astro brasileño se habrían caído en las últimas horas.

Según 'Catalunya Ràdio', citando fuentes del club catalán, el Barcelona "ha rechazado formalmente la última propuesta del PSG" que consistía en un pago de 130 millones de euros y una cesión de Dembélé, además de dos traspasos, los de Rakitic y Todibo.



Antonella Roccuzzo y Lionel Messi en la gala (Foto: Eric Gaillard) Messi ve difícil la llegada de Neymar. (Foto: Eric Gaillard)

Barcelona le pone un alto al PSG

EFE agrega que una fuente del Barcelona confirmó que el club rechazó la propuesta del PSG y no realizará más ofertas, a la espera de si el club parisino rebaja sus pretensiones "porque lo que no hará el Barça es quitar valor a sus futbolistas", ha señalado la fuente.



Según el Barça, el club catalán "nunca ha ofrecido a ningún jugador" ya que "es el PSG el que pone los nombres que quiere", pero entiende el Barcelona que la entidad parisina "les quita valor, y nosotros no lo podemos aceptar".

