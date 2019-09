Todo ocurrió en los 'The Best': Neymar pacta su 'fuga' del PSG y su vuelta a Barcelona toma fuerza en 2020

► Messi reconoce que su final está más cerca: "Pasan los años y es más difícil... el cuerpo no perdona"



► Bartomeu ya piensa en el 2020: el fichaje 'bomba' de la Serie A con el que quiere contentar a Messi

Nada está dicho. Para nadie es un secreto que uno de los nombres propios que tendrá la próxima venta de pases en Europa será el del brasileño del París Saint-Germain , Neymar. Y es que pese a todo lo que ha dicho hasta la fecha luego de un frustrado regreso al Barcelona , tal parece ser que el '10' no tiene cerradas por completo las puertas del Camp Nou. Al menos eso fue lo que se vociferó en los últimos 'The Best'. ¿El Barza sigue siendo una opción?

Según pudo dar a conocer este martes el reconocido portal web de noticias deportivas 'Don Balón', Neymar Jr. finalmente habría llegado a un acuerdo con el PSG para dejar la capital francesa. El astro brasileño ha vuelto a un gran nivel y el club le prometió que, si sigue rindiendo así, a manera de agradecimiento, le dejarán irse y estudiarán ofertas, siempre y cuando estas rodeen el valor de unos 200 millones de euros.

Asimismo, tal y como señala la citada fuente, este rumor habría sido difundido por nada más y nada menos que por su compañero en el PSG, el francés Kylian Mbappé, durante la gala de premiación de los 'The Best' en Milán. El Barcelona está avisado, y tienen la vía despejada para ir por la incorporación de 'Ney' en el próximo mercado de fichajes de enero de 2020.

Barcelona no quiere sorpresas con Messi

Con absoluta justicia, Lionel Messi se coronó el último lunes como el mejor jugador del mundo al llevarse por primera vez en su carrera el premio 'The Best' de la FIFA. El crack del Barcelona demostró una vez más que sigue al más alto nivel, aunque horas más tarde, reconoció en una entrevista que el final de su carrera está cada vez más cerca.

En declaraciones a FIFPRO, el delantero argentino ha confesado de que el paso de los años ha empezado a afectar su carrera. Es por eso que ha tenido que tomar algunas medidas, como dosificar en algunos partidos. “Pasan los años y es más difícil. Uno tiene que cuidarse más, intentar prevenir más las cosas, de prepararse mejor en el día a día, en el día de los partidos”, dijo Messi.

► Con uno que pasó por el Perú: los jugadores que defendieron al Barcelona y Villarreal [FOTOS]



► Ni te imaginas quién lo reemplazará: Mendy volvió a lesionarse y el Madrid ya no tiene laterales izquierdos



► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



► "¡Esto no puede ser!": Messi 'explota' contra el vestuario del Barcelona y pide un cambio radical