Neymar hizo 'crack': preocupante informe médico que desaconseja su fichaje por el Barcelona

El FC Barcelona busca la vuelta de Neymar para el presente mercado de fichajes. Las negociaciones con el PSG ya empezaron y a pesar de que el primer 'no' ya llegó a las oficinas de Bartomeu, los catalanes no pierden la esperanza de contar con uno de los mejores jugadores del mundo.



Aunque sus dos últimas temporadas no han sido buenas, Neymar mantiene el buen cartel en la élite del fútbol mundial. Sin embargo, un informe médico que ha llegado a los despachos del Barcelona recomienda no seguir adelante en las negociaciones por su fichaje.

Según el diario 'AS', especialistas en medicina deportiva apuntan que las múltiples lesiones que ha sufrido Neymar en su tobillo derecho en los últimos años podrían seguir afectándolo si llega al Barcelona. Es más, podría volver a pasar por el quirófano y estar varios meses fuera de las canchas.

Neymar estaría en camino de terminar sufriendo una pseudoartrosis de la fractura del quinto metatarsiano, la cual surgiría al no haber cicatrizado bien la zona afectada. Según los médicos, la última lesión que sufrió el brasileño y que lo dejó fuera de la Copa América es la causa.



Desde su llegada al PSG en 2017, Neymar sufrió dos lesiones en el quinto metatarsiano las cuales le impidieron brillar a pleno en el equipo de la Ligue 1. Para mala suerte del brasileño y del Barcelona, el peligro de volver a lastimarse no habría desaparecido del todo.

Neymar llegó a PSG desde Barcelona por 222 millones de euros. (Getty) Neymar llegó a PSG desde Barcelona por 222 millones de euros. (Getty)

