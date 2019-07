¡Es tu oportunidad, Barcelona! PSG quiere vender a Neymar para evitar que Mbappé se vaya con Guardiola

Neymar a Barcelona es el rumor que invade el Camp Nou las últimas semanas; sin embargo, esto no será posible si el PSG no le da la carta libre. Para lograrlo, es necesario una oferta importante y los azuglranas están dispuestos a hacerlo, pero el ego de los parisinos puede más.

Según informa El País, Leonardo, director deportivo del PSG está dispuesto a dejar ir a Neymar. ¿La razón? Quieren que Kylian Mbappé sea el nuevo líder y se quite de la cabeza la intención de ser parte de un proyecto de Pep Guaridola.

El delantero francés tiene como proyecto personal ser dirigido por el español y constantemente está en comunicación con él. Cree que le podría dar el salto de calidad que necesita para ser uno de los mejores del planeta y llegar al nivel de Neymar, Messi o Cristiano Ronaldo.

La única forma que Mbappé se quede en el plantel es subirle el sueldo y colocarlo como la cara máxima del plantel y para lograrlo es necesario que Neymar parta en busca de nuevos rumbos.

La directiva del cuadro francés está dispuesta a escuchar ofertas, pero los jeques árabes se lo piensan mejor. La oferta que incluye dinero más un futbolista no termina de convencerlos. Creen que incluir a una estrella del calibre de Ivan Rakitic o Coutinho no basta.

El problema es el orgullo. Sienten que no pagaron 222 millones millones y convirtieron a un futbolista como Neymar en el más caro de la historia del fútbol para que no satisfagan lo que piden. La guerra con Barcelona parece no tener cuándo acabar.

