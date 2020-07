Xavi Hernández es el gran candidato a ser el próximo entrenador del Barcelona en caso Quique Setién no siga en el banquillo. El problema para el exjuador azulgrana es que no a todos les agrada la idea de que él tome las riendas del equipo.

Según publica este miércoles el diario ‘Mundo Deportivo’, existen sectores de la dirigencia del Barcelona que no están de acuerdo con la posible llegada del DT del Al Sadd para el 2020-21 luego de las conversaciones que ocurrieron a inicios de año, cuando el club buscaba reemplazo para Valverde.

En las negociaciones, Xavi Hernández dejó en claro que su plan es llegar al Barcelona y reordernar absolutamente todo en el club. Semejante idea es algo que no gusta a muchos en la directiva y prefieren no ver al de Terrasa tomando posesión del banquillo ‘blaugrana'.

Xavi Hernández se quedará en Al Sadd por toda la temporada 2020-21. (Foto: @AlsaddSC)

Xavi la tiene clara

Hace unos días, el actual DT del Al-Sadd admitió, en una entrevista con DJMariiO, que tiene la capacidad suficiente para ser el próximo estratega de los catalanes.

“Ahora que me he probado, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida”, manifestó Xavi, quien reconoció que “le gusta” ser vinculado como estratega de los blaugranas.

“Estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Qatar. Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar”, añadió.





