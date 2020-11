El clima en Cataluña no está para festejos y eso lo sabe el juvenil Ansu Fati, quien no ha podido celebrar como ha querido su llegada a la mayoría de edad. El delantero ensayó un tímido festejo en casa sin la presencia de ningún compañero de equipo para evitar enviar algún mensaje equivocado al cuerpo técnico y los sufridos hinchas azulgranas.

El delantero español de orígenes africanos (Guinea-Bisáu) cumplió los 18 años el pasado sábado, pero todo preparativo quedó cancelado debido al sombrío empate del club (1-1) con el Alavés Mendizorroza. El atacante de Barcelona ha tenido que esperar un día para poder compartir la celebración junto a su núcleo familiar.

Ansu Fati compartió con sus seguidores una foto suya al lado de un pastel de dos pisos con los colores de Barcelona y adornos relacionados al club azugrana, sobre una mesa de bocaditos en el jardín de su casa .

El jugador agradeció los saludos de sus compañeros de equipo y también de la cuenta oficial del FC Barcelona. Samuel Umtiti, bromeó con la falta de invitados a la celebración. “No me has invitado”, comentó central. “Sin regalo no hay invitación”, respondió la joven promesa culé.