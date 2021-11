El FC Barcelona atraviesa por un duro momento en LaLiga Santander. Y no hablamos solamente del puesto en el que se encuentra ubicado en la tabla de posiciones (9°), también de la cantidad de lesiones que se han presentado en el primer equipo. Tras el empate ante el Celta de Vigo, el cuadro azulgrana ya suma once bajas por lesión. Sí, once. Semejante situación ha creado un ambiente de nerviosismo entre los jugadores y los preparadores físicos. Según el medio catalán Esport 3, el vestuario de los culés es todo un polvorín por el trabajo de los PFs esta temporada.

La citada fuente apunta que los futbolistas del Barça no están contentos con la labor de los preparadores físicos del club, que es responsabilidad de ellos la cantidad de lesionados que tiene la enfermería azulgrana a estas alturas de la temporada.

Fuentes muy cercanas a los jugadores señalan la mala preparación física del equipo como uno de los factores que está lastrando a los azulgranas. No solo durante la pretemporada, sino también durante el día a día en los entrenamientos. No se ve la mano de los PFs y el físico de los futbolistas está pagando las consecuencias.

En recientes lesiones de algunos jugadores, como Ansu Fati y Ronald Araújo, se llegó a producir alguna que otra discusión de grandes dimensiones entre los ayudantes del exentrenador Ronald Koeman y los servicios médicos, pues mientras una parte presionaba para que el jugador en cuestión lesionado regresara lo antes posible, otra pedía ir con algo más de calma.

El caso más sonado, precisamente, ha sido el de Ousmane Dembélé. Volvió a las canchas ante el Dinamo Kiev tras varios meses lesionado. Sin embargo, el francés duró poco tiempo en buenas condiciones ya que jugó en la Champions League más minutos de lo recomendado por el cuerpo médico del Barcelona.

Cabe recordar que el Barcelona volverá a la alta competencia el próximo 20 de noviembre tras el parón de selecciones. Con Xavi en el banquillo, los azulgranas recibirán al Espanyol en el derbi de la ciudad. El de Terrasa espera recuperar varios lesionados para el duelo de catalanes.





