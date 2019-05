¿Todo por Barcelona? Así fue la conversación de Griezmann con el Atlético para dejarlo ir

La relación entre Antoine Griezmann y Atlético de Madrid se acabó. Este martes, el delantero francés usó Twitter para publicar un video en el que anunció que saldrá del club colchonero al final de la presente temporada tras cinco años en el Vicente Calderón y Wanda Metropolitano. Ahora, los rumores de su posible fichaje rumbo al Barcelona son cada vez más grandes.

Los términos entre Atlético y Antoine Griezmann para su salida, posiblemente al Barcelona , han sido los mejores. En la tienda colchonera saben que el atacante de la Selección de Francia lo dio todo por su camiseta y el diario AS ha dado detalles de cómo fue la conversación entre el jugador y la directiva del cuadro español para finiquitar su salida.

"Vete por la puerta grande, sin tonterías y cosas raras", fue lo que le dijeron Diego Simeone y el presidente colchonero Miguel Ángel Gil a Griezmann. Y es que ambos esperaban que el popular 'Principito' no haga un show como al final de la temporada pasada, en donde montó un documental para que finalmente anuncie que se quedaba en la tienda madrileña.

"Me ha costado coger ese camino, pero es lo que siento y lo que necesito, y quería agradeceros por todo el cariño que me habéis dado durante estos cinco años, en este club donde he ganado mis primeras copas, mis primeros trofeos importantes. Han sido momentos increíbles que siempre recordaré", manifestó el ex delantero de la Real Sociedad, en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

También, Antoine Griezmann aseguró a los hinchas rojiblancos que los lleva "en el corazón" y que "no es fácil" para él tener "tanto cariño", por lo que quería que los seguidores fueran "los siguientes después del entrenador y el club en saber".

(Con información de EFE)

► Última movida para que Luca Zidane sea el segundo portero del Real Madrid

► Ajax no jugará la fase de grupos de la Champions League 2019-20

► Cinco sorpresas de Gareca en la lista preliminar para la Copa America

► Alexis Mendoza se convirtió en nuevo DT de histórico de Sudamérica

► Mira aquí la tabla de posiciones de LaLiga Santander