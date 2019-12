Barcelona viene de igualar 0-0 con Real Madrid por la fecha 10 (pendiente) de LaLiga Santander. En los 90′ reglamentarios, los dirigidos por el técnico Ernesto Valverde fueron dominados por los merengues, pero estos últimos no supieron anotarle al portero Marc-André ter Stegen. Tras esto, en la dirigencia culé tienen seriamente pensado ir al próximo mercado de fichajes.

Y es que según reporta este sábado el portal Fichajes, en el Barcelona creen conveniente la incorporación de un lateral derecho en el corto plazo. Saben que esta posición es una de las más flojas, por lo que armarán una lista que le será entregada al entrenador. A partir de allí, verán con reojo la contratación de un jugador.

En el Barcelona están como laterales derechos Nelson Semedo y Sergi Roberto (Moussa Wagué está en un tercer plano); el segundo siendo más polivalente y alternando en la posición de volante. El portugués, ex Benfica, no termina de convencer a la alta plana dirigencial y no verían con malos ojos una posible salida al final de temporada.

El ‘Barza’ quiere un en el puesto hace rato

En el mes de julio, diversos medios europeos indicaron que Héctor Bellerin (Arsenal) y Lukas Klostermann (RB Leipzig) estaban en la órbita culé. Sin embargo, no hubo acercamiento formal y se quedaron en sus respectivos conjuntos.

De otro lado, el primer equipo del Barcelona chocará ante el Alavés en el Camp Nou por la jornada 18 de LaLiga Santander. Los azulgranas vienen de igualar 0-0 con Real Madrid como local en la más reciente jornada del campeonato español de primera división. Debe ganar para seguir como único líder.

