Llega la renovación en el Barcelona: cuatro delanteros en la mira para reemplazar a Luis Suárez

El FC Barcelona ya piensa en el mercado de fichajes de 2020. Una de las prioridades para el verano es encontrar un reemplazante para Luis Suárez. No es que piensen exactamente en venderlo, se trata más bien de una planificación a largo plazo que consiste en fichar a un sustituto del uruguayo para cuando no esté más en Camp Nou o no sea el goleador de siempre debido a su edad.

En esa linea, según el diario 'AS', el club de Les Corts ha encontrado en el mercado hasta cuatro jugadores que se adaptan al perfil que la dirección deportiva busca. La idea es empezar las negociaciones desde enero del próximo año. ¿Quiénes son?

1. Lautaro Martínez (22 años - Inter de Milán)

En FC Barcelona ya saben hasta el cansancio de la capacidad goleadora del argentino, quien en su última visita al Camp Nou por Champions, fue el jugador del Inter de Milán que más peligro llevó al arco de Ter Stegen. Según la citada fuente, es el favorito para ponerse los botines goleadores de Suárez.

Lautaro Martínez es la principal arma de ataque que tendrá Argentina hoy para jugar contra Alemania en el amistoso internacional FIFA. Lautaro Martínez es el favorito para llegar al Camp Nou. AFP

2. Rafael Leao (20 años - AC Milan)

Dentro de la mala campaña del AC Milan en la Serie A, Leao es de los pocos que se salvan. Llegó está temporada por 35 millones de euros al equipo de la Lombardía y en sus primeros partidos ha demostrado que tiene el potencial para ser un '9' de talla mundial. El Barcelona ya lo tiene apuntado.

Leao tiene 20 años y juega en el AC Milan. (Getty) Leao tiene 20 años y juega en el AC Milan. (Getty)

3. Victor Osimhen (20 años - Losc Lille)

Víctor Osimhen, valorizado en 13 millones de euros, llegó al Lille para reemplazar a Pépé. Aunque ha mostrado su predilección por jugar en el Real Madrid, FC Barcelona no lo pierde de vista. Su calidad y precio gustan en Camp Nou.

Osimhen juega en el Lille OSC de la Ligue 1 de Francia. (Getty) Osimhen juega en el Lille OSC de la Ligue 1 de Francia. (Getty)

4. Donyell Malen (20 años - PSV)

Gol, buena técnica, disparo y notable visión de juego son las características que mejor definen a Donyell Malen. El goleador del PSV está valorizado en 18 millones y tras Lautaro Martínez, es candidato para llegar al FC Barcelona.

Donyell Malen está en la mira del Barcelona. Donyell Malen está en la mira del Barcelona. (Getty)

