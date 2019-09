Piqué lo tiene claro: capitán del Barcelona juntará a todo el equipo en cena para 'unir fuerzas'

► Vinicius, Joao Félix y los nominados al Golden Boy 2019

Gerard Piqué es pieza fundamental en el Barcelona de Ernesto Valverde. Por ejemplo, el zaguero central español fue parte de la última victoria del primer equipo 2-1 frente al Villarreal en Camp Nou por la sexta jornada de LaLiga Santander. Pese al triunfo y sacar los tres puntos en condición de local, a lo largo de la temporada los culés no han mostrado su mejor versión y han perdido en dos ocasiones en el campeonato de primera división español.

Ante este panorama, Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barcelona , ha tomado la decisión de juntar a todo el plantel en una cena para así hablar de este irregular inicio de campaña en LaLiga. ¿Cuándo se dará? Este miércoles luego de los entrenamientos del club en la Ciudad Condal, según reporta el portal del diario español AS.

No habrá nadie del comando técnico del Barcelona ni algún directivo. La reunión se limitará única y exclusivamente a jugadores del 'Barza', quienes tendrá la tarde libre luego de entrenarse bajo las ordenes del técnico Valverde. Piqué, tras ganarle al Villarreal, fue claro en comentar el estado de los futbolistas del 'Barza'.

Piqué sabe que los viajes a Estados Unidos pasan factura

"La pretemporada que hicimos no ha ayudado mucho. Creo que la última ha sido en donde hemos hecho más viajes y menos cantidad de entrenamientos. Lo hemos notado, aunque no hay excusas para lo que hemos mostrados", sostuvo el ex Manchester United y campeón del Mundo en Sudáfrica 2010.

Luego de ganarle al 'Submarino Amarillo' en condición del local, Barcelona pone su mira para lo que será el partido de este fin de semana frente al Getafe por la fecha 7 de LaLiga. No contaría con Lionel Messi por lesión y el argentino volvería a las canchas frente al Inter de Milán por la Champions League.

