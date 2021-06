Ya han pasado 100 días desde que Joan Laporta tomó las riendas del FC Barcelona. El abogado catalán asumió por segunda vez la presidencia del club de la Ciudad Condal en medio de una crisis institucional y deportiva. Si bien las cosas han empezado a mejorar, el dirigente ha reconocido en una entrevista con el diario ‘La Vanguardia’ que la situación actual de los azulgranas no es del todo alentadora. A su llegada al Camp Nou, encontró todo cuesta arriba.

“Me he encontrado el club peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación muy complicada”, afirmó el presidente azulgrana, dejando en claro que Barcelona ha empezado a tener un control dirigencial totalmente distinto. “Ahora mandamos yo y mi junta. Venimos de un tiempo en que aquí no mandaba nadie”, agregó.

“Se explicará todo, porque sino nos convertiríamos en cómplices. Siempre aparecen los mismos en los contratos. Hay cosas que se han de explicar y voy a pedirle a la anterior junta que lo haga. No descarto ninguna acción”, dijo Laporta.

Por otro lado, el máximo dirigente del FC Barcelona ha anticipado que será un mercado de fichajes atípico para el club. Si existe necesidad de reforzar más la plantilla, no le quedará más opción que recurrir a los intercambios de jugadores y contratación de agentes libres.

“Nos hemos encontrado con una plantilla con salarios desfasados; habrá que hacer malabarismos. El mercado, lo único que permitirá será intercambios y trueques. En cuanto a las ventas, desgraciadamente habrá pocas”, afirmó Laporta.

En la misma línea, el otrora parlamentario catalán confesó su entusiasmo por ganar la Champions League con los nuevos jugadores que han llegado al Camp Nou en las últimas semanas.

“Habrá tres o cuatro fichajes más. Estamos creando un equipo muy competitivo. Vamos a competir para ganar la Champions”, apuntó.





