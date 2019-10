No va más: Ivan Rakitic quiere quedarse en Barcelona pero la directiva ya decidió dejarlo ir en enero

"Quiero jugar en el Barça, no pasear y disfrutar del mar", sentenciaba Ivan Rakitic hace unos días. Y es que en Barcelona , Ernesto Valverde ya no lo toma en cuenta. La temporada pasada era uno de los inamovibles pero este mercado incluso pudo ser utilizado como ficha de recambio: Su hora de partir está cerca.

Según la portada del diario Sport, el Barza ya tiene todo listo para colocar al croata en el mercado de invierno ante el interés de otros clubes. El equipo azulgrana cree que en enero puede ser la última oportunidad para sacar provecho al valor que tiene el jugador.

Según informa Tuttosport, Inter de Milán es el gran interesado en tener a Rakitic aprovechando que la situación del jugador en el Camp Nou no parece cambiar por la prioridad que existe con estrellas como Arthur Melo o Sergio Busquets y el tridente de ataque Griezmann, Suárez y Messi.

La portada de Sport para el domingo con Rakitic. (Sport) La portada de Sport para el domingo con Rakitic. (Sport)

El problema pasaría por la decisión del jugador. "Haré todo lo posible para intentar cambiar la situación. Me quedan dos años de contrato y no hay mejor que sitio en el que jugar que el Barcelona , el mejor club del mundo, pero yo necesito jugar y no solo disfrutar de paseos por la ciudad y la playa", explicó en la coversación con el diario croata 24sata.

El pasado febrero, el consejero delegado Giuseppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio del Inter se reunieron en secreto con el Barza para negociar la operación. Los italianos ofrecieron 35 millones de euros, pero los catalanes querían 45. 10 'kilos' por los que nunca se pusieron de acuerdo.

¿Rakitic se pudo ir a Juventus?

Rakitic también reveló en la entrevista que estuvo cerca de partir este mercado. En la entrevista reveló que Juventus lo quiso. Incluso el propio Cristiano Ronaldo lo llamó para convencerlo que se fuera con él, pero el Barza pedía alrededor de 50 millones de euros, una cifra que el club de Turín no quiso aceptar.



► Colombia es una máquina: la gran jugada de Cuadrado que pudo terminar en el gol del 1-0 ante Chile [VIDEO]



► ¡Ya es historia! Sergio Ramos alcanzó los 168 partidos con España y 'rompió' récord de Iker Casillas



► ¡Nunca volverás! El mensaje con el que Deschamps le volvió a cerrar las puertas a Benzema



► Muchos se quedaron en el camino: los 15 jugadores a los que llamaron el ''nuevo Lionel Messi'' [FOTOS]