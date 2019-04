Un ejemplo para todos: los propósitos de De Jong y De Ligt antes de irse al Barcelona

Frenkie de Jong está fijo en el Barcelona para la próxima temporada, pero Matthijs de Ligt aún no ficha y hay un porqué. Ajax acaba de jugar la ida de la Champions League ante Juventus y cedió un empate en condición de local, lo que reduce sus posibilidades para avanzar a la siguiente fase.

La concentración debe ser la máxima. Los rumores y los millones que rodean la órbita de los jóvenes jugadores no les han nublado la mente. Hoy, el Ajax se juega varias cosas dentro de su país como internacionalmente. Ha vuelto a estar en boca de todos en Europa por su gran fútbol y se ha sabido manejar ante los 'gigantes' que vienen por sus cracks.



Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, con apenas 21 y 19 años, no son ajeno a ello. Pero los jugadores se mantienen firmes en lo que quiere el 'ajacied' para lo que resta de la temporada. Ajax lucha en la Eredivisie, la Copa Holandesa y la Champions, porque un resultado positivo en Turín lo mantiene en el torneo continental. Quieren el 'Triplete' y hacer historia.



Es precisamente por ello que los jugadores, sobre todo De Ligt, mantienen la cabeza fría en estos tiempos que se aproxima el mercado de verano. En Holanda dan por hecho que el central acabará en el Barza, pero como capitán de su equipo quiere dar ejemplo y no pensar en otras cuestiones cuando hay desafíos de máximo nivel en el Ámsterdam Arena.

