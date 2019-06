Nadie lo esperaba en Barcelona: Malcom se cierra y no quiere salir del club, así sea como cedido

A inicios de temporada, una de las apuestas del Barcelona en el mercado de fichajes fue el extremo brasilero Malcom , ex Bordeaux. El jugador llegó procedente de la liga francesa a cambio de 40 millones de euros y no ha brillado como se esperaba. Más la pasó en la banca de suplentes que en los campos de juego, pero tiene el sueño de ser importante en el elenco culé.

Así lo asegura la cadena española Ser, la cual apunta que Malcom no tiene la más mínima intención de dejar el primer equipo del Barcelona , así sea como traspaso o en condición de cedido. "El entorno directo del jugador nos dice que no tiene ninguna intención de dejar el 'Barza' y si tuviera que marcharse, no facilitará su salida", menciona el citado medio.

Lo que esperaba Barcelona era hacer caja con el delantero brasilero, pero ahora está entre la espada y la pared debido a la intención del jugador de quedarse en Camp Nou. En las próximas semanas buscarán reunirse con él y explicarle que tomar un nuevo rumbo sería beneficioso para su futuro y también para la institución azulgrana.

La continuidad de Ernesto Valverde supone también que el delantero comerá la banca de suplentes. Si bien es cierto que el presidente Josep Maria Bartomeu apuntó que el ex Athletic continuará como DT, en la interna se barajan nombres como Ronald Koeman y Roberto Martínez.

En la temporada del Viejo Continente que terminó con la victoria del Liverpool ante Tottenham por la final de la Champions League, Malcom jugó 608 minutos en LaLiga Santander y solo 40 en la Copa de Europa. Su futuro es más que incierto para lo que se viene.

