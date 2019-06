¡Pep Guardiola regresa a Barcelona! Anunció su vuelta, pero en la faceta menos esperada

Regresará, pero no para un cargo en la junta directiva del club o en el banquillo. El técnico del Manchester City, Pep Guardiola , aseguró este miércoles que no tiene la intención de volver al Barcelona como DT o presidente. "Volveré tarde o temprano, pero al 'Barza', y como presidente, olvídenlo. Uno, para ser presidente, debe estar preparado y tener conocimientos de muchas cosas y yo no los tengo. Yo intento ser buen entrenador, que mal no me ha ido en la última década, pero presidente no. Volveré a vivir allí, es lo que garantizo", sostuvo.



Estas palabras de Pep Guardiola ante la consulta de una vuelta al Barcelona se dieron en su participación como patrono de la Fundación Johan Cruyff, en la inauguración de un nueva pista de fútbol para los niños, esta vez en Hostalets de Pierola, muy cerca de su natal Santpedor.

Allí, el ex DT del Barcelona no quiso valorar la actualidad del club azulgrana, empezando por la posible vuelta de Neymar luego de los dos años del jugador brasilero en PSG, donde no pudo ganar la Champions League. "Viví mucho tiempo en este club y no me gustaría que cualquier opinión pudiera mal interpretarse", mencionó.

Tampoco quiso profundizar en la posibilidad de que 'Ney' y Antoine Griezmann puedan jugar juntos: "Todo dependerá de la idea que tenga la secretaría técnica y el entrenador y de como quieran jugar, pero los buenos siempre son bienvenidos", añadió el director técnico de los 'citizens'.

Eso sí, Pep Guardiola admitió que Frenkie de Jong y Eden Hazard, fichados por Barcelona y el Real Madrid, respectivamente, son dos grandes jugadores y que el club que se lleve este verano al holandés Matthjis De Ligt, "va a tener central para años".

(Con información de EFE)

