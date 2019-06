Se quiere ir del Barcelona y ya le pidió a su agente Jorge Mendes que le busque nuevo equipo

Barcelona no terminó bien la temporada 2018-19 y algunos jugadores meditan sobre su futuro en el primer equipo, sobre todo los que no gozan de muchos minutos de la mano de Ernesto Valverde. Uno de los que se ve más lejos que cerca del Camp Nou es el lateral Nelson Semedo, quien tiene claro que su futuro inmediato no es con la camiseta azulgrana pegada al pecho.

Así lo indicó este martes el programa Tot Costa de Catalunya Radio y también en la misma línea se encuentra el diario Mundo Deportivo. Se menciona que el lateral derecho del Barcelona está disgustado con su situación el club y que ya habría hablado con su representante, Jorge Mendes. Nelson Semedo le comunicó que le busque nuevo equipo.

Semedo ha tenido un rol secundario en el 'Barza' de la mano de Valverde, pese a que en el club le han comunicado que está en los planes para la campaña que viene. Es más, hasta lo han declarado intransferible en momentos en que la prensa ha indicado que ciertos clubes del Viejo Continente están interesados en el defensa portugués.

Uno de los grandes pretendientes del ex jugador del Benfica es Atlético de Madrid. Ante la marcha confirmada de Juanfran y también con la posible de Filipe Luis, el técnico del cuadro colchonero, Diego Simeone, no ha perdido de vista al futbolista culé.

Todo esta tema, el lateral del Barcelona se la ha dejado a su representante mientras se concentra en el partido que la Selección de Portugal jugará este miércoles ante Suiza por semifinales de la UEFA Nations League 2019.

Nelson Semedo tiene contrato con Barcelona hasta 2022. (Foto: Getty Images)

