La reunión de Malcom con el Barcelona para definir su salida inmediata en el mercado de fichajes

¿Qué habría pasado si Malcom terminaba jugando para la Roma? Probablemente estaríamos hablando de una buena promesa en el fútbol mundial con la esperanza de que se consolide en Italia en el presente curso. Sin embargo, en el camino del mercado de fichajes del verano pasado, el Barcelona apareció como un nuevo camino y el futbolista – como su antiguo club ante la propuesta económica – decidieron que el Camp Nou era el lugar indicado. Una mala decisión, que terminó por hacerlo pasar más tiempo en el banco de suplentes que el campo de juego.



De acuerdo a Radio Catalunya, el entorno de Malcom se habría reunido con el Barcelona para definir su futuro en la pretemporada. El futbolista de 23 años desea jugar muchos más minutos, pero sabe que eso es prácticamente imposible con la presencia de Ernesto Valverde en el banquillo, así como la cantidad de competidores que tiene en el puesto. Ahí aparecen Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho y ahora Antoine Griezmann, flamante fichaje.



¿Cuál fue la respuesta de los azulgranas? Barcelona no tiene problemas en traspasarlo, siempre y cuando la oferte se encuentre dentro de sus pretensiones económicas. Malcom mantiene un buen cartel – pese a los pocos partidos jugados en el 2018-2019 – y la Premier League podría ser su próximo destino en el verano: Arsenal toca a su puerta y solo tendría que definirse el monto del traspaso, dado que los culés no quieren un préstamo con opción a compra.



El Everton, que la pasada temporada se hizo con los servicios de Yerry Mina, Lucas Digne y André Gomes, también aparece como una buena opción para el brasileño. Ofertas no le faltan a Malcom, el tema es la proyección y destino para el jugador de 22 años.



Malcom fue vendido del Burdeos al Barcelona a cambio de 40 millones de euros. Tan solo el extremo ha jugado 24 partidos oficiales y anotado cinco goles.



