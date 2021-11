Se mandó con todo contra su extécnico. Si bien la ‘era’ de Ronald Koeman en el FC Barcelona ya es historia, aún quedan muchas cosas por decir y ha sido Óscar Mingueza el que ha revelado algunos detalles de cómo llegó a su fin la etapa del neerlandés en el Camp Nou. El defensor azulgrana concedió una entrevista a ‘TV3′ en la previa del derbi catalán, en la que dejó algunos recados a su extécnico y valoró la llegada de Xavi Hernández al banquillo.

“El vestuario necesitaba un cambio. No existía el ambiente que necesitábamos. La gente no estaba contenta y cuando no estás bien y las cosas no salen, necesitas un cambio de aires”, soltó Mingueza, explicando que la salida de Koeman era más que necesaria.

Pero no fue todo, el futbolista dijo que ya el equipo culé había dejado “de confiar en la idea y cada uno intentaba solucionar sus cosas a su forma”. Mingueza contó que ni individual ni colectivamente se encontraban bien. “Cuando las dinámicas no son buenas, cada uno hace lo que puede pero tampoco creíamos en lo que queríamos”.

La llegada de Xavi

En esa misma línea, el defensor valoró el cambio con Xavi Hernández, que precisamente debuta en el banquillo azulgrana este sábado ante el Espanyol. El jugador explicó cómo ha entrado el técnico y dejó un nuevo ‘palo’ a Koeman.

“Simplemente, ha puesto algo de orden y disciplina. Pero son normas que yo ya tenía en el juvenil y en el Barça B. Para mí era extraño que estas normas no estuvieran hasta ahora”, explicó.

Sobre el trabajo de Xavi en concreto, haciendo un paralelo al que tenían con Koeman, Mingueza dijo: “Tenemos más clara esta idea. Y lo hacemos con la máxima intensidad, presión, trabajo, calidad. Es bueno que tengamos la idea clara y que todos trabajemos de una forma específica para obtener un buen resultado como equipo”.

