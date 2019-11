En el último mercado de fichajes, Neymar fue protagonista de una de las novelas ya que fue voceado para que se ponga la camiseta del Barcelona, otra vez, luego de su intempestiva salida del club catalán a mediados del año 2017. El delantero brasilero pidió salir del conjunto azulgrana y PSG, ni corto ni perezoso, desembolsó 222 millones de euros, cifra la cual ascendía a su cláusula de rescisión.

Hasta hace unos meses, Neymar ni se entrenaba en el PSG todo para forzar su vuelta al Barcelona. Dirigentes de ambos conjuntos hablaron a los medios, pero finalmente el jugador no tomó rumbo al Camp Nou. Ahora es el padre del internacional con la Selección de Brasil quien fue consultado sobre la posibilidad que ‘Ney’ sea parte del plante culé para que la ‘rompa’ con Lionel Messi y Luis Suárez al lado.

“No está previsto viajar al ‘Barza’. Por el momento, me voy a quedar en Brasil”, fue lo que respondió el padre de Neymar a ESPN Brasil ante la consulta si es que pronto irá a Cataluña para negociar el traspaso del ex delantero del Santos. Con esto queda claro que no se volverá a tocar el tema, a menos hasta el libro de traspasos para la campaña 2020-21.

Neymar, con la cabeza puesta en volver a las canchas

El jugador aún no reaparece con la camiseta del PSG ya recién sale de una lesión a uno de sus muslos. Ya se entrena, aunque no fue tomado en cuenta en el partido de su cuadro frente al Brest (victoria 2-1) en condición de visitante por una nueva jornada de LaLiga Santander.

Por otra parte, el primer equipo del Barcelona tendrá una para debido a la fecha FIFA 2019 de este mes de noviembre. Los dirigidos por el técnico Ernesto Valverde volverán a la acción el sábado 23 frente al Leganés. Viene de ganarle 4-1 al Celta de Vigo como local con triplete de Lionel Messi.

► En la pelea por ser el número 1: el top 20 de los máximos goleadores del año 2019 en el mundo [FOTOS]

► Zanjó rumores: Maurizio Sarri habló sobre el polémico enfado de Cristiano Ronaldo tras ser sustituido

► Con Messi al acecho de Benzema: así va el top 20 de los máximos goleadores de LaLiga Santander 2019-20 [FOTOS]

► ¡Todos locos por la ‘Pulga’! Hinchas del Seattle Sounders ovacionaron a Ruidíaz tras su golazo en la MLS [VIDEO]