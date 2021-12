Si bien es cierto, FC Barcelona es uno de los equipos que no la viene pasando para nada bien en la presente temporada, y es que el club catalán ha tenido una serie de resultados que han hecho notorias las falencias que arrastraba el equipo desde hacer varias campañas. Sin embargo, existen personalidades ligadas a la institución que confían que pronto se revertirá esta situación. Uno de ellos es Pep Guardiola, quien fue DT del conjunto durante los años 2008-2012.

El técnico del Manchester City fue uno de los protagonistas en la ‘Gala de les Estrelles’ de la Federación Catalana de Fútbol que se celebró ese lunes en l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. En aquel evento, el estratega fue galardonado con el premio a mejor entrenador catalán del año, y aunque no pudo estar presente, dio un mensaje a través de una videoconferencia.

Asimismo, el DT aprovechó el momento y quiso enviar un mensaje de tranquilidad al barcelonismo, mostrándose convencido que con Xavi, y la generación actual, los éxitos no tardarán en llegar en las próximas semanas.

“Lo que no cuesta en la vida, no vale la pena. Ahora nos toca pasarlas un poco canutas, pues pasémosla canutas. ¿Qué pasa si no ganamos este año o el siguiente? ¿Qué problema hay? Ya ganaremos el próximo año. Lo bueno es que hay una muy buena junta directiva, un excelente entrenador porque aunque no le he visto entrenar lo he tenido de jugador y sé su amor al juego y al club y lo que tenemos que hacer es creer y hasta el final con él, y saldrá adelante. Costará un poco más pero tengo la sensación que se están creando unas semillas que nos darán muy buenos frutos”, afirmó.

Además, aclaró que “hay una generación que tiene muy buena pinta y tira del equipo y demuestra que con más tiempo y los fichajes que se harán, el Barça volverá a estar donde toca. Mientras tanto, paciencia. En la vida no siempre se gana”.

Por otro lado, antes de estas palabras de total positivismo dedicadas a la afición blaugrana, Guardiola quiso hacer una reflexión, señalando que quizás en los últimos años no se ha valorado lo suficiente a los títulos conseguidos.

“El Barça durante la última década ha ganado Ligas, Copas y ha llegado a semis de Champions no sé cuantas veces y era un fracaso de año... como no nos vamos a poner nerviosos ahora si consiguiendo lo que han conseguido, con distintos entrenadores, grupos, presidentes, dominando la Liga y compitiendo hasta el final en Europa, donde una mala noche te hecha...era un fracaso”, aseguró.

Xavi ya tiene su lista de ‘sacrificados’

Barcelona sabe que necesita realizar una ‘revolución’ si quiere lavarse el rostro del tibio inicio de temporada que tuvo. El cuadro azulgrana vivió un año lleno muy irregular de la mano de Ronald Koeman, primero, y Xavi Hernández. Quedaron eliminados de Champions Legue y cerrarán el año séptimos en LaLiga Santander. Es hora de ejecutar algunos cambios.

Joan Laporta y los directivos son conscientes que entre las grandes variantes que realizarán, habrá algunos sacrificados. Ya conversaron con el técnico español y llegaron a la conclusión de armar una lista con los jugadores que tendrán que despedirse de la institución el próximo año.





