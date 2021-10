Nadie lo puede creer. Philippe Coutinho fue uno de los futbolistas que el FC Barcelona trató de dar salida en el pasado mercado de fichajes. Sin embargo, el elenco catalán no tuvo éxito a causa de las altas exigencias económicas que pidió por su traspaso, así como por la ficha que percibe anualmente el futbolista desde que aterrizó en el Camp Nou en el verano de 2018, procedente del Liverpool por 135 millones de euros.

Luego de pasar un año cedido en el Bayern Múnich, el brasileño tuvo la oportunidad de regresar a la Ciudad Condal para recuperar su mejor versión. Pero, tras un gran inicio de curso 2020-21, una lesión lo alejó de los terrenos de juego hasta ahora, algo que complica todavía más la salida del atacante de 29 años.

Debido a esto, el conjunto blaugrana, que ya tiene decidido a soltar al jugador, optó por rebajar su precio de salida. Según la información brindada por el diario ‘Sport’, los culés aceptarán cualquier tipo de oferta que se acerque a los 30 millones de euros.

En las oficinas del Camp Nou ya trabajan para darle salida al atacante sudamericano. Uno de los motivos es su altísima ficha anual, por lo que en el mercado de invierno, buscarán cerrar la salida de uno de los fichajes que no ha rendido como se esperaba. Eso sí, aún queda pendiente definir su destino.

Newcastle es una opción

Las ‘urracas’ podrían sumar al centrocampista en un traspaso que tendría 50 millones de euros de por medio. Asimismo, la entidad culé no pasa por un buen momento económico, por lo que no desaprovecharían la oportunidad de hacer caja con la salida del jugador. Además, el ex Liverpool no está brillando en no está destacando en esta campaña.

Por ello, aficiones y clubes están a espera de que se produzcan nuevos movimientos. Aún queda un par de meses para que inicie el mercado de fichajes, tiempo suficiente para que se den conversaciones que encaminen este traspaso a buen puerto.





