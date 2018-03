Un jugador que no se moverá en el próximo mercado de pases, pese a que el PSG se encuentra frenado en octavos de final en las últimas dos Champions League. El italiano Marco Verratti "decidió quedarse" en el PSG , con el que tiene la "obsesión de ganar", aseguró este lunes en una entrevista con el periódico deportivo la Gazzetta dello Sport.



"Hablé con los dirigentes y ellos saben lo que pienso. Las cosas están claras: decidí quedarme", afirmó Verratti, quien habría tenido todas las intenciones de irse al Barcelona en la pasada temporada, cuando los culés hicieron todo lo posible por su llegada a Camp Nou.



El pasado verano europeo, el centrocampista internacional con la 'Azzurra' se vio en el foco de la polémica por las continuas declaraciones de su agente Donato Di Campli sobre un eventual traspaso al Barcelona.



Verratti cambió de agente, uniéndose a Mino Raiola. "Leí que Raiola me ofreció al Barcelona. Es falso", asegura Verratti en la Gazzetta.



"Tengo la obsesión de ganar con el PSG, que me permite crecer, también como persona, espero que mis compañeros piensen lo mismo. Una derrota no puede echar todo abajo", indicó el fino centrocampista aludiendo a la eliminación ante el Real Madrid en la Champions League. "El PSG no está tan lejos del Madrid", añadió sobre el enfrentamiento.



Respecto a la selección, Verratti desveló que se veían en el Mundial antes de la repesca, pero no salió como esperaban y asumió la responsabilidad. "Los jugadores somos los principales responsables" declaró. También compartió su opinión sobre Ventura, exseleccionador con el que quedaron fuera del Mundial. "Ventura introducía demasiada táctica. Quizá sea bueno en los clubes pero es más difícil en las selecciones, donde tienes que asumir todas esas nociones en solo unos días. Ventura se parece a Zeman pero si hace las cosas como Zeman en la selección es difícil que se comprendan todas sus ideas en tan poco tiempo" dijo en tono crítico sobre el anterior seleccionador.