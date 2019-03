Una fortuna: el precio que pide el Barcelona para vender a Malcom en agosto

Hace una temporada, el Barcelona se lo ‘robaba’ a la Roma. Una temporada después, los culés lo ponen en precio de lista para el mejor postor. Mientras que el Inter de Milán espera poder concretar el fichaje de Malcom , el diario ‘Marca’ asegura que el delantero brasileño, uno de los pedidos de Eric Abidal, se encuentra cifrado en 70 millones de euros. Es decir, si un club quiere pagar por los servicios del ex Burdeos deberá abonar semejante suma de dinero.



Malcom llegó al Barcelona a cambio de 41 millones de euros, por lo que el Barca ganaría 29 para hacer caja para futuros fichajes de cara a la siguiente temporada. Los catalanes también habrían puesto al jugador como opción de trueque para traer a Marcus Rashford, delantero del Manchester United con destino al Camp Nou para la siguiente temporada.



Barcelona necesita de dinero para traer a los mejores futbolistas para el curso del 2019-2020. La prioridad parece ser Rashford y también Matthijs De Ligt, zaguero central no costaría menos de 70 millones de euros, por lo que el club catalán no destinará todo del presupuesto, sino que también tendrá que sacar dinero de la venta de jugadores para el 2019.



Para la siguiente temporada, también se espera sacar un poco de la venta de André Gomes y Lucas Digne al Everton, claro si es que terminan yéndose a los ‘Toffees’.



