De momento, no: Barcelona niega que haya contactado a Antoine Griezmann para la próxima temporada

Desde hace más de un año se habla de un posible fichaje de Antoine Griezmann al Barcelona. Todo empezó cuando el aún delantero del Atlético de Madrid montó un documental, todo para al final decir que iba a seguir como jugador colchonero. Luego, vinieron los reportes desde España que apuntaron que la dirigencia lo quiere, pero es el plantel culé el que no lo pasa debido a su negativa a fichar hace un año.

Ante este panorama y tanto rumor de un traspaso de Antoine Griezmann al Barcelona , ha sido el mismo presidente culé el que ha declarado y dejó en claro en qué estado se encuentra una eventual negociación por el delantero francés. De momento, no lo ve con la camiseta azulgrana en el pecho.

"Hasta ahora no hay nada de nada con eso (sobre Griezmann). Lo he dicho desde siempre; no hemos hablado con él y no hay nada. Veremos cómo evoluciona el mercado en estos días y semanas que viene", fue lo que sostuvo Josep Maria Bartomeu a la cadena catalana Rac1.

Además, se refirió a las gestiones que hace su institución a nivel global respecto al tema de futuras incorporaciones. "Lo que hacemos está a paso lento, pero seguro. Hay que recordar que tenemos todo junio, julio y agosto. Hablamos y llevamos a cabo una estrategia. No solo miramos al primer equipo, sino también al Barza B", añadió.

Hasta el momento, una de los fichajes confirmados del Barcelona para la próxima temporada es el joven volante holandés Frenkie de Jong. Uno de sus ex compañeros en Ajax de Ámsterda, Mathhijs de Ligt, podría sumarse, pero PSG pone más dinero para sacarlo de la capital holandesa.

