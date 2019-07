Ni un solo euro por medio: la propuesta del Barcelona al PSG por Neymar

Ya retiraron dinero de la cuenta por Antoine Griezmann, Frenkie de Jong y Neto. ¿Sacaron algún euro más en el mercado de fichajes de verano? Salvo que sea necesario, no. Barcelona tiene muchos jugadores en su plantilla que no considera indiscutibles, por lo que si llega algún futbolista de nivel a la entidad azulgrana, solo será con un intercambio de futbolistas. Ahí también entra a tallar Neymar , quien ‘se muere’ de ganar con jugar de nuevo con Lionel Messi y Luis Suárez para formar uno de los tridentes más letales de toda Europa.



Sin embargo, ¿será eso posible? El PSG ha tasado a Neymar en 300 millones de euros, por lo que el Barcelona debería a llegar a esa cantidad con jugadores de su primera plantilla. ¿Quién podría llegar a la Ligue 1 para traer de nuevo a Neymar al Camp Nou? Vamos uno por uno. El primero sería Philippe Coutinho, tasado en 140 millones de euros y que es el del interés de Thomas Tuchel. El brasileño podría encajar en su sistema de juego y ser parte de este intercambio que piensan los catalanes, puesto que no tirarán la casa por la ventana en el mercado.



El segundo sería Ousmane Dembélé, a quien una vez Josep María Bartomeu calificó al delantero francés al nivel de ‘Ney’. El tiempo ha señalado que no es así, aunque el precio del jugador tampoco bajaría de los 100 millones de euros. Si llegan ambos, el PSG no vería mermado su rendimiento al tener dos jugadores de buen nivel y sumado a… Samuel Umtiti.



El zaguero central galo también podría ser incluido en la oferta de los catalanes. Tres jugadores y obviamente algunos más – que posteriormente serían vendidos – en lo que se parece más a un trueque de la NBA que uno de fútbol. Si Barcelona y PSG se sientan en una mesa, tienen que presentarse la plantilla de ambos jugadores. Si Tuchel los acepta con gusto, recién ahí puede verse la opción de ‘Ney’ en Cataluña. Repetimos: ni un solo euro en la oferta.



► Tiembla Europa: el poderoso 11 de Juventus con De Ligt, Cristiano y cambios de posiciones [FOTOS]



► ¡Florentino está a punto de estallar! Agente de un intocable del Real Madrid se reúne con el AC Milan



► Tiembla Argentina: Felipe Caicedo se suma a De Rossi como el próximo 'bombazo' de Boca Juniors



► ¿No te quieres ir a otro club? El fichaje de Zidane para sentar a Gareth Bale si se queda en Real Madrid