Del Barça a Schalke 04: la Juventus quiso juntarlo con 'CR7', pero jugará cedido en la Bundesliga

A poco del cierre del mercado de fichajes 2019 , el FC Barcelona sigue trabajando en las salidas de los jugadores con los que Ernesto Valverde no contará en la temporada 2019-20. Uno de ellos es Juan Miranda , el prometedor canterano de La Masia al que buscaron varios equipos grandes de Europa.



Juan Miranda, lateral izquierdo de 19 años, fue uno de los objetivos de la Juventus de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la propuesta del club italiano no convenció al FC Barcelona, que decidió cederlo por dos temporadas al Schalke 04 de Alemania.



Los clubes han pactado que no exista cláusula de compra obligatoria al final del préstamo. De esa forma, los azulgranas se asegurarían la vuelta de Miranda sin problema alguna. O en caso encuentren que aún no está listo para el primer equipo, la cesión podría alargarse una temporada más.



La propuesta del club de Gelsenkirchen se ha impuesto sobre otras que llegaron a la oficina de Bartomeu. Además de la Juventus, el Marsella también estaba interesado en el futbolista nacido en Sevilla. De acuerdo al diario 'Mundo Deportivo', el anuncio oficial llegará en la próximas horas.



Juan Miranda, que se ha quedado sin espacio en Barcelona tras la llegada de Firpo e indiscutida titularidad de Alba, viajará mañana a Alemania para pasar la revisión médica y firmar el contrato que lo una al Schalke 04 por los próximos 24 meses.

Juan Miranda (ESP, 18 - Barcelona) - (Foto: Getty) Juan Miranda (ESP, 18 - Barcelona) - (Foto: Getty)

