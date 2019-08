Rakitic estalla por la 'operación Neymar' y le advierte al Barça: "Yo no soy moneda de cambio"

Ivan Rakitic es uno de los jugadores que el FC Barcelona podría utilizar en la 'operación Neymar'. En Camp Nou no descartan dejar al volante croata en el PSG en forma de pago para así ahorrarse varios millones de euros. Sin embargo, dicha posibilidad no gusta nada al excompañero de Jefferson Farfán en el Schalke 04.



Según comentarios de Cristobal Soria en 'El Chiringuito', Rakitic se encuentra muy molesto con la directiva del Barcelona, a la que le ha dejado en claro que no se prestará para ser parte de ningún trueque. El '4' de los 'Culés' no quiere que su nombre sea asociado ni a la llegada de Neymar ni a ninguna otra.

"Yo no soy moneda de cambio", le habría advertido Rakitic al Barcelona tras los rumores que lo ponen en el PSG. En una reunión hace tres semanas, el croata ha dejado en claro que quiere seguir en Camp Nou. Su compromiso es total y no piensa moverse de la Ciudad Condal.



"Le ha dado instrucciones a su representante de atender únicamente llamadas que lleguen desde el Barcelona y no hacer caso a otros clubes", afirma el tertuliano de 'El Chiringuito', una de las personas que más conoce al croata y su entorno.



La temporada pasada Rakitic disputó nada más y nada menos que 54 partidos y marcó cinco goles. Para Ernesto Valverde era una de sus inamovibles, pero el 'overbooking' en la volante ha cambiado todo. Preguntado hace unas semanas por la situación del balcánico, el 'Txingurri' le ha dejado la puerta abierta.

► Cristiano Ronaldo deja un dardo para Lionel Messi: "He ganado la Champions League con clubes diferentes"



► ¡Tenés que ficharlo! Messi irrumpe en la oficina de Bartomeu y pide la vuelta de Neymar al FC Barcelona



► Sneijder se une al club: ¿dónde está el 11 de Holanda subcampeón de la Copa del Mundo 2010? [FOTOS]



► ¡Último minuto! La directiva del Barcelona fue captada en París para cerrar el fichaje de Neymar