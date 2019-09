¿Se queda o se va? Barcelona toma una decisión sobre el futuro de Rakitic y su deseo de ir a Italia

Las cosas claras. Si hay alguien al día de hoy que ocupa todas las portadas en el Barcelona por los últimos rumores acerca de su futuro, ese es el croata Ivan Rakitic. Luego de la desazón que significó el no poder traer de vuelta a Neymar al Camp Nou, la directiva del conjunto 'Azulgrana' se vio obligada a lidiar con el deseo del jugador subcampeón del mundo de irse a jugar a Italia esta temporada, más exactamente en la Juventus.

Es así que toda la prensa en españa ha estado expectante respecto a la posibilidad de que Rakitic finalmente abandonara el Barza para poner rumbo a Turín. Pero esto ya no se sucederá. El cuadro 'culé' le cerró por completo las puertas a su centrocampista, aunque el croata ha mantenido su idea de firmar por la Juventus hasta este lunes. Un movimiento que no permitiría la directiva.



Cabe recordar que el mercado cierra este lunes 2 de septiembre y desde Italia hicieron todo por intentar tener a Rakitic en sus filas esta temporada. El interés por el croata ya era conocido. Hace algunos meses la 'Vecchia Signora' viene pujando por sacarlo del Barza. Incluso se especuló que un intercambio de 'cromos' con Emre Can, pero los italianos decidieron que no se vaya.



Rakitic recibe otro 'mazazo' de Croacia

El seleccionador de fútbol de Croacia, Zlatko Dalic, anunció este lunes que el volante de Barcelona, Ivan Rakitic, no jugará los partidos que la subcampeona mundial disputará este mes contra Eslovaquia y Azerbaiyán, debido a que no está suficientemente "centrado", informó el portal deportivo "Index".



"Rakitic no ha resuelto su posición en el club y hemos concluido que no está preparado y centrado, que no puede dar el máximo que necesito en este momento, por eso no viene", explicó Dalic en rueda de prensa en Zagreb, al ser cuestionado por su decisión de no llamar al centrocampista del Barza.

► Fichajes 2019: sigue el último día del mercado de pases de verano con Barcelona y Real Madrid



► ¿Solo una pantalla? La realidad de las jóvenes estrellas españolas que llegan al Real Madrid



► "Hazard no es un líder": lo que necesita el Real Madrid de su nueva estrella



► Quiere hacer historia en PSG: el sentido mensaje de Navas en redes sociales tras dejar el Real Madrid