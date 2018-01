El centrocampista brasileño Philippe Coutinho, flamante fichaje invernal del Barcelona, se mostró "feliz" en su debut este jueves con la camiseta azulgrana, afirmando que "ha sido una noche especial".



"Ha sido una noche especial para mí. No la voy a olvidar", dijo Coutinho a la televisión del FC Barcelona, tras el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey, que el Barça ganó 2-0 al Espanyol, clasificándose para semifinales del torneo del KO.



"Estaba un poco nervioso y ansioso, pero luego me he tranquilizado y me he adaptado al juego. Estoy muy feliz de haber jugado mis primeros minutos en este club", añadió el que ha sido el fichaje más caro de la historia del Barça, tras llegar del Liverpool por 160 millones de euros, 40 de ellos en variables.