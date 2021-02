‘Bombazo’ en el ‘caso’ Ansu Fati. La ‘joya’ del FC Barcelona, que pasó por el quirófano en noviembre luego de que se rompiera el menisco de la rodilla izquierda, habría sido intervenido por segunda vez apenas hace unas semanas debido a que su recuperación se estancó, pero el cuadro azulgrana no lo habría dado a conocer por deseo del jugador.

De acuerdo a información que ha revelado ‘TV3′, el propio doctor Cugat volvió a intervenir a Ansu, pero esta vez en secreto, con la intención de reconducir la rehabilitación, pues esta está siendo mucho más lenta de lo previsto.

Los plazos que se marcaron en el departamento médico del Barcelona para la vuelta del delantero, unos cuatro meses aproximadamente, se vinieron abajo. Y con los 18 años del jugador, los médicos culés no quieren arriesgar con él ni acortar o apurar pasos.

Pero hay más. Según adelanta el diario español ‘As’, en el cuadro culé no descartan una tercera intervención para Ansu Fati.

PSG peligra

Lo que sí ya parece un hecho consumado es que el delantero no estará frente al PSG para la eliminatoria de octavos de final de la Champions League. Así lo dio a entender el propio entrenador azulgrana Ronald Koeman.

“Ojalá que pueda participar, pero no tengo la seguridad. Lo más importante es que se recupere bien. No voy a poner fecha, no es bueno”, explicó el holandés.

Ansu cayó lesionado en noviembre en una desafortunada jugada contra el Real Betis, en la que se rompió el menisco, y tras ser operado, se le diagnosticaron varios meses de baja.

Incluso en enero, el Barcelona informó de “un tratamiento biológico regenerativo por parte del doctor Ramon Cugat” que le habían practicado al futbolista y la recuperación parecía seguir un camino satisfactorio. Pero a día de hoy, las sensaciones parecen haber cambiado.

