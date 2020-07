El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha asegurado que algo “no va bien” en el club blaugrana si el entrenador, Quique Setién, no apuesta de inicio por Antoine Griezmann para el duelo contra el Atlético de Madrid, y calificó de “incomprensible” que le hiciera entrar en el minuto 90.

“Está claro que el cambio demuestra que algo no marcha bien en el equipo, porque no alinear a Griezmann en un partido tan importante significa que crees que no está en su mejor momento e incluso que fue un fichaje equivocado el pasado verano”, opinó el embajador de Betfair.

Además, cree que si Setién quería cambiar algo no debería haber esperado al final del partido. “No puedo entender que todo un campeón del mundo con Francia, la estrella del Atlético de Madrid durante muchos años, un fichaje millonario del Barcelona, acabe relegado a jugar esos minutos en un duelo tan importante”, lamentó.

Rivaldo cree que el FC Barcelona no tiene excusas donde refugiarse y con las que explicar su "pobre juego". "Algunos creen que al Atlético le pudo venir bien jugar a puerta cerrada, porque no tuvo que enfrentarse al ambiente hostil del Camp Nou, pero yo creo que no es una excusa para el Barcelona y su juego decepcionante después del regreso de la competición", argumentó.

"El equipo tiene muchísima posesión, pero para nada, porque apenas avanza y es predecible para el rival. No se arriesga lo suficiente. No puedes estar ahí, simplemente pasándote la pelota por todo el campo. El Barcelona está dejando que se le escape LaLiga", cargó.

La ‘Messidependencia’

Además, Rivaldo empieza a cansarse de la dependencia de Messi. “El equipo no puede depender de la magia de Messi todo el tiempo. El martes fue magnífico ver que marcaba su gol 700 en competición oficial y eso sólo prueba lo fantástico que es”, manifestó.

En cuanto a la supuesta tensión entre vestuario y cuerpo técnico, cree que no es así. "Ambas partes, jugadores y cuerpo técnico, tienen que enseñarse los unos a los otros tratando de encontrar la mejor solución. Quizá el parón, tanto tiempo sin verse, puede haber dañado al Barcelona, pero eso te vale como argumento sólo en el corto plazo", apuntó. "Si pierdes LaLiga y te eliminan de la Champions eso no será a causa del parón", añadió.

A propósito de la salida de Arthur a la Juventus, y llegada de Pjanic, fue contundente. “Ahora Pjanic llegará al Barcelona y lo considero un jugador muy bueno, con mucha experiencia, pero en este caso el Barcelona ha pensado más en la parte financiera del acuerdo. Yo prefería que Arthur se hubiera quedado”, se sinceró.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

NBA: Alerta en la competición por la creciente ola de jugadores que tienen coronavirus | VIDEO