No cabe duda que Robert Lewandowski es uno de los grandes fichajes que realizó el FC Barcelona en la presente temporada. Así lo viene demostrando en todas las fechas de LaLiga Santander, campeonato en el que se ubica como el máximo goleador, salvando en diferentes ocasiones al equipo culé. Ahora, el delantero polaco rompió el silencio y habló sobre su presente en el plantel de Xavi Hernández.

El internacional de Polonia sabía que este nuevo reto en la Ciudad Condal no iba a ser fácil, y así lo aseguró en una entrevista con ‘La Vanguardia’: “Estoy en el lugar adecuado, aunque sabía que la primera temporada no iba a ser fácil. Pero era como un gran desafío para mí. A veces tienes que salir de tu zona de confort y afrontar nuevos desafíos en la vida. Estoy contento porque estoy viviendo cosas nuevas como futbolista y ser humano”.

Asimismo, sostuvo: “Tenía un deseo. Cuando era joven, veía los partidos del Barça por televisión y recuerdo cómo jugaba y qué jugadores tenía. Eran grandes nombres, y para un joven, es algo que te queda en la cabeza siempre. He jugado muchas veces contra equipos ingleses, pero yo quería estar en el equipo con el que soñaba desde pequeñito, y donde había querido ir siempre. No solo me siento cómodo en el Barça, también estoy orgulloso. Estoy en un lugar muy bonito”.

Lewandowski también señaló que el FC Barcelona es especial, ya que desde el primer momento sintió “el apoyo de todo el mundo”. “Fui a Estados Unidos en la pretemporada y pasé tiempo con los entrenadores, con mis compañeros y también con los aficionados. Aunque estábamos en el extranjero, coreaban mi nombre en la grada, y eso significó mucho para mí”, apuntó.

Una deuda con la Champions

En el FC Barcelona ya saben que no estarán en los octavos de final de la Champions League. Sobre ello, Robert aseguró “no estar contento”, pero que era consciente de que los retos no serían fáciles. “Antes de venir a Barcelona ya era consciente de que la primera temporada podía ser más dura de lo que seguramente debería. Estamos en un proceso de reconstrucción que necesita tiempo, hay que ser más pacientes”, aseveró.

Eso sí, el ariete polaco pidió paciencia a los hinchas blaugranas. “Siempre quiero ganar, pero he aprendido que a veces hay que saber dar un paso atrás y esperar el mejor momento para volver a avanzar. Con todo lo que ha sufrido el Barcelona en los últimos años, no se puede pretender que en un mes cambie todo. Necesita tiempo y seguro que mejorará, e incluso volverá a ser el mejor”, concluyó.





