Tras un partido lleno de emociones, FC Barcelona y Sevilla terminaron repartiéndose los puntos en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Alejandro ‘Papu’ Gómez y Ronald Araújo fueron los que marcaron los tantos para sus equipos. Sin embargo, al final del encuentro en Andalucía, el defensor uruguayo explicó sus sensaciones. Eso sí, el charrúa aseguró que en el cuadro culé se siente la ausencia de gol.

“Hemos dado un paso adelante, hicimos un gran partido contra un rival difícil como el Sevilla. Merecimos más porque el segundo tiempo fuimos muy superiores. El primer tiempo hicimos buenos minutos, lástima que hicieron gol por un poco de distracción. Vamos por buen camino”, aseveró.

Asimismo, Araújo trató uno de los puntos débiles de esta temporada como es la falta de efectividad de cara al arco: “Estamos trabajando bastante en eso, hay gente joven como Ferrán que está haciendo un gran trabajo. Nos falta un poco más de gol para cerrar estos partidos. Estamos trabajando y esperamos corregir para la segunda vuelta”.

En relación a su gol, el defensor se mostró emocionado y afirmó lo siguiente: “Esa jugada la habíamos ensayado porque ellos se quedan parados y en zona. ‘Busi’ me hizo la cortina. Entré muy solo. Contento por el gol, por ayudar al equipo y porque pudimos hacer un buen partido”.

Por último, Araújo quiso hacer una valoración positiva de los últimos resultados conseguidos por los blaugranas. “Es bueno dentro del todo el año que venimos haciendo después de quedarnos fuera de la Champions, de perder con el Betis, empate de Osasuna... no ha sido una primera parte muy buena, pero terminar cerquita quiere decir que vamos por buen camino. Estar ahí arriba es nuestro objetivo”, finalizó.

Xavi también declaró

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió tras el empate a uno en el campo del Sevilla que le “queda un sabor agridulce por no haber logrado los tres puntos”, aunque recalcó que cree que su equipo va ahora “por el buen camino”.

Xavi consideró “una pena” el empate logrado en superioridad numérica en la que era “una buena opción para haber acabado bien el año”, pero subrayó en rueda de prensa que “hay que insistir porque el camino es el correcto”, ya que el Barcelona, “igual que con el Elche”, ha completado “un gran partido”.

”Me pesa no haber ganado. Teníamos que haberlo hecho tras más de veinte minutos con uno más. Ellos han tirado de faltas, que es una manera de defender. Me voy insatisfecho porque la cuestión es darle continuidad al buen juego los 90 minutos”, agregó el técnico catalán. EFE.





