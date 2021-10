Podría estar viviendo sus últimas horas como técnico del FC Barcelona. El conjunto catalán cayó por la mínima frente al Rayo Vallecano por la jornada 11 de LaLiga Santander, y Ronald Koeman explicó la derrota con la poca puntería de sus pupilos de cara al gol, y aseguró que los otros equipos tienen plantillas mejores en lo físico y que son más equilibradas. Depay falló un penal y el estratega no se lo dejó pasar.

“Creo que los primeros 15 minutos tuvimos problemas para entrar al partido, pero a partir de allí hemos controlado. Hemos tenido ocasiones y eso es bueno, pero solo si concretamos”, arrancó Koeman.

El técnico agregó y explicó que el empate les hubiese dado “moral” para ir a buscar la remontada en Vallecas, pues su equipo se sentía superior. “Viendo las oportunidades que hemos tenido, el resultado no es justo”, aseguró.

Depay falló un penal, como para agrandar los problemas que tuvo el Barcelona. Koeman lo recordó. “El partido que hemos perdido hoy no es por la actitud ni el juego. Es por no haber marcado, no puedo decir nada más”.

Ronald Koeman, cuya continuidad en el banquillo azulgrana está aún más en duda, apuntó a la diferencia de plantillas como otro de los mortivos del presente del Barcelona, noveno ahora mismo en LaLiga.

“Puede ser que los otros equipos tengan plantillas más equilibradas, más físicas. Pero hemos demostrado que podemos competir con ellos. La mala suerte, las lesiones, son excusas. Hemos demostrado estar a un buen nivel, pero no es suficiente”, señaló.

“No estamos bien, el equipo ha bajado en equilibrio en la plantilla. Hemos perdido jugadores de muchísima efectividad. En los últimos años nuestros rivales se han reforzado y nosotros no hemos podido”, concluyó.

Su situación “es insostenible”

De acuerdo a información de la periodista Laura Martínez de la Cadena Ser, se filtraron comentarios de los directivos del Barcelona sobre el futuro de Koeman, que sigue recibiendo críticas tras un curso que viene siendo de terror, tanto en LaLiga como en Champions League.

“Se escuchan filtraciones del palco. La directiva está muy descontenta, no le gusta lo que ve. Cree que hay que actuar ya. La situación es insostenible. Esto está haciendo daño a todos”, comentó la periodista de ‘Carrusel Deportivo’, por lo que pronto podrían haber novedades en la Ciudad Condal.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.